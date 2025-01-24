  • 24 Января, 17:19
  • BAIGENEWS

Сбои в работе соцсетей объяснили в Минцифры

Проблемы с доступом к сервисам Meta носят глобальный характер.

Сегодня, 15:52
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: baigenews.kz

Казахстанцы жалуются на нестабильную работу соцсетей. Проблемы у пользователей возникают с загрузкой материалов и просмотром лент в Facebook и Instagram. Ситуацию пояснили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что проблемы с доступом к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер.

"Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. Данные сбои не связаны с техническим сбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.

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