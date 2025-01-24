Сбои в работе соцсетей объяснили в Минцифры
Проблемы с доступом к сервисам Meta носят глобальный характер.
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
178Фото: baigenews.kz
Казахстанцы жалуются на нестабильную работу соцсетей. Проблемы у пользователей возникают с загрузкой материалов и просмотром лент в Facebook и Instagram. Ситуацию пояснили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что проблемы с доступом к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер.
"Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления. Данные сбои не связаны с техническим сбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.
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