Казахстанцы жалуются на нестабильную работу соцсетей. Проблемы у пользователей возникают с загрузкой материалов и просмотром лент в Facebook и Instagram. Ситуацию пояснили в министерстве цифрового развития, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что проблемы с доступом к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер.