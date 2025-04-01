Приём документов в 1 класс: eGov снова дал сбой
Сбой был связан с большим количеством пользователей по услуге подачи заявок в школу.
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1 апреля на сайте электронного правительства произошел сбой в разделе по получению услуги "Прием документов в 1 класс". Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве объяснил это большим количеством пользователей по этой услуги, передает BaigeNews.kz.
"Наблюдались кратковременные сбои на платформе электронного правительства - это было связано с большим количеством пользователей по услуге подачи заявок в школу. В довольно сжатые сроки платформа была восстановлена. Запуск самой услуги планировался на 15:00. Соответственно, в 15:00 она будет работать и у нас на портале", - сказал вице-министр.
Он отметил, что eGov - это очень большая экосистема, которая связана между собой. Помимо этого вице-министр сообщил, что в этом году будет запущен eGov 3.0. Так как портал работает на максимальных возможностях.
Ранее мы сообщали, что планируют изменить на портале электронного правительства eGov.
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