1 апреля на сайте электронного правительства произошел сбой в разделе по получению услуги "Прием документов в 1 класс". Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве объяснил это большим количеством пользователей по этой услуги, передает BaigeNews.kz.

"Наблюдались кратковременные сбои на платформе электронного правительства - это было связано с большим количеством пользователей по услуге подачи заявок в школу. В довольно сжатые сроки платформа была восстановлена. Запуск самой услуги планировался на 15:00. Соответственно, в 15:00 она будет работать и у нас на портале", - сказал вице-министр.

Он отметил, что eGov - это очень большая экосистема, которая связана между собой. Помимо этого вице-министр сообщил, что в этом году будет запущен eGov 3.0. Так как портал работает на максимальных возможностях.

Ранее мы сообщали, что планируют изменить на портале электронного правительства eGov.