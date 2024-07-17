Сбой на АЭС оставил без электричества некоторые регионы России
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На Ростовской АЭС отключился энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе, это привело к проблемам с электричеством в регионах Северного Кавказа, Краснодарском крае и Крыму, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
Минэнерго России сообщало о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ввело временные графики отключения потребления на 1,5 ГВт. В ведомстве отметили, что восстановительные работы находятся на особом контроле.
Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, расположено в 16 км от Волгодонска. Станция включает в себя четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. АЭС обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего она поступает в Объединенную энергосистему юга России. В состав последней входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с общей численностью населения свыше 26 млн человек.
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