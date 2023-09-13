Сбежавшую из больницы мошенницу разыскивают в Шымкенте

Полиция Шымкента разыскивает мошенницу, которая скрылась после кражи денег у знакомого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Жительница Шымкента Феруза Корчиева, 1983 г.р., обманула граждан на 12,7 миллионов тенге. Пообещав освободить имущество знакомого от залога, взяла у него крупную сумму денег, после чего перестала выходить на связь", - говорится в сообщении.

Мошенница скрывается от органов уголовного преследования. Факт полицейские зарегистрировали по ч. 4 ст. 190 УК РК.