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Сбежавшую из больницы мошенницу разыскивают в Шымкенте

Сегодня, 10:22
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: Baigenews.kz

Полиция Шымкента разыскивает мошенницу, которая скрылась после кражи денег у знакомого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Жительница Шымкента Феруза Корчиева, 1983 г.р., обманула граждан на 12,7 миллионов тенге. Пообещав освободить имущество знакомого от залога, взяла у него крупную сумму денег, после чего перестала выходить на связь", - говорится в сообщении.

Мошенница скрывается от органов уголовного преследования. Факт полицейские зарегистрировали по ч. 4 ст. 190 УК РК.

"Ранее женщина была доставлена на карете скорой помощи в больницу в связи со здоровьем и сбежала из медучреждения", - отметили в полиции Шымкента.

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