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Фото: twitter.com/hashtag

Сбежавшего из СИЗО преступника задержали в Алматы

Ранее мужчину осудили на 10 лет за убийство.

Сотрудники криминальной полиции Алматы задержали уголовного преступника, сбежавшего из учреждения ЛА-155/18, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Беглеца поймали в микрорайоне Карасу, по улице Северное кольцо.  

Мужчину  в сентябре этого года специализированный межрайонный уголовный суд Жамбылской области признал виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы. 

"Факт побега зарегистрирован по статье 426 части 1 УК РК", – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров. 

Кроме того, департамент собственной безопасности МВД  проводит проверку в отношении сотрудников СИЗО, которые допустили побег.

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#побег
Сегодня, 20:29
363
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