Сбежавшего из СИЗО преступника задержали в Алматы

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Ранее мужчину осудили на 10 лет за убийство.

Сотрудники криминальной полиции Алматы задержали уголовного преступника, сбежавшего из учреждения ЛА-155/18, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Беглеца поймали в микрорайоне Карасу, по улице Северное кольцо.

Мужчину в сентябре этого года специализированный межрайонный уголовный суд Жамбылской области признал виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы.

"Факт побега зарегистрирован по статье 426 части 1 УК РК", – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров.

Кроме того, департамент собственной безопасности МВД проводит проверку в отношении сотрудников СИЗО, которые допустили побег.