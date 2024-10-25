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Сбежавшего из ИВС подозреваемого в изнасиловании задержали в Алматинской области

Сегодня, 08:46
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instagram.com/police_almobl/channel Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
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Фото: instagram.com/police_almobl/channel

Мужчину, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания Талгара, задержали на окраине села Теренкара, передаёт BaigeNews.kz. 

"С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области. Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", —  сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Полицейские выразили благодарность всем, кто помогал в поисковых мероприятиях.

Напомним, подозреваемый в изнасиловании  сбежал из ИВС в Талгаре, находящегося в районном управлении полиции. Дом беглеца взяли под наблюдение. Ранее замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса рассказал о том, как идёт расследование побега подозреваемого в изнасиловании из ИВС в Талгаре.

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