Сбежавшего из ИВС подозреваемого в изнасиловании задержали в Алматинской области

Мужчину, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания Талгара, задержали на окраине села Теренкара, передаёт BaigeNews.kz.

"С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области. Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Полицейские выразили благодарность всем, кто помогал в поисковых мероприятиях.

Напомним, подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС в Талгаре, находящегося в районном управлении полиции. Дом беглеца взяли под наблюдение. Ранее замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса рассказал о том, как идёт расследование побега подозреваемого в изнасиловании из ИВС в Талгаре.