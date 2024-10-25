Сбежавшего из ИВС подозреваемого в изнасиловании задержали в Алматинской области
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Мужчину, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания Талгара, задержали на окраине села Теренкара, передаёт BaigeNews.kz.
"С самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области. Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Полицейские выразили благодарность всем, кто помогал в поисковых мероприятиях.
Напомним, подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС в Талгаре, находящегося в районном управлении полиции. Дом беглеца взяли под наблюдение. Ранее замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса рассказал о том, как идёт расследование побега подозреваемого в изнасиловании из ИВС в Талгаре.