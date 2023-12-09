Сбежали без верхней одежды: трёх воспитанниц центра социальной адаптации ищут в Актобе
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В социальных сетях появилась ориентировка на трёх разыскиваемых воспитанниц центра социальной адаптации "Аяла" в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию о поиске подростков на своей странице в Instagram опубликовал ZELLO.POISK АКТОБЕ.
В ориентировке отмечается, что все три воспитанницы центра 2006 года рождения. По данным паблика, она сбежали без верхней одежды. Пропали Мырзакенова Манара Абайкызы 5.06.2006 года рождения, Тезекбаева Амина 2006 года рождения и Дощанова Жулдызай 6.10.2006 года рождения.
"Сбежали с ЦАН "Аяла" ( расположен по адресу: Авиагородок, 1) 8 декабря примерно в 23:40 и до настоящего времени не вернулись. Если Вы владеете информацией, пишите или звоните по номеру: 8-707-881-20-98″, — указывается в сообщении.
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