Сбежали без верхней одежды: трёх воспитанниц центра социальной адаптации ищут в Актобе

В социальных сетях появилась ориентировка на трёх разыскиваемых воспитанниц центра социальной адаптации "Аяла" в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о поиске подростков на своей странице в Instagram опубликовал ZELLO.POISK АКТОБЕ.

В ориентировке отмечается, что все три воспитанницы центра 2006 года рождения. По данным паблика, она сбежали без верхней одежды. Пропали Мырзакенова Манара Абайкызы 5.06.2006 года рождения, Тезекбаева Амина 2006 года рождения и Дощанова Жулдызай 6.10.2006 года рождения.