Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев

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Часть молодых деревьев, высаженных взамен снесенных, погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказала заместитель председателя ОО "Эком" Марина Поух, по новому законодательству взамен одного снесённого дерева заявитель должен посадить 10.

Однако в результате мониторинга мест компенсационных посадок выяснилось, что без должного ухода приживаемость саженцев крайне низкая, что экологи продемонстрировали на ряде объектов.

"На территории областной больницы №2 взамен снесенных высадили 580 саженцев. В результате здоровых деревьев оказалось только 4%, а 68% стало сухостоем. Не менее тяжёлая ситуация в районе Батырмолла куда заявитель после сноса деревьев по адресу: Ткачёва, 10/4 высадил 230 саженцев, в результате здоровыми оказалось только 3%, а 76% засохли", – перечислила спикер.

Приводили экологи и положительные примеры: на территории средней школы № 10 приживаемость саженцев составила 51%.

Однако были места компенсационной посадки, где экологи вообще ничего не обнаружили, хотя, например, на автодороге №1 должны были появиться минимум 145 деревьев от пяти организаций.

Общественники настоятельно рекомендовали отделу ЖКХ при выдаче разрешений чётко определять места компенсационных посадок, а при проведении оных предоставлять фотоотчёт с координатами мест.

Кроме этого, отделу озеленения ЖКХ всех городов области не реже двух раз в вегетационный период проводить мониторинг приживаемости и своевременно уведомлять организации о восстановлении не прижившихся деревьев.