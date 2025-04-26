Премьер-министр Олжас Бектенов вместе с сотрудниками Аппарата Правительства вышел на субботник, поддержав экологическую инициативу "Таза Қазақстан", запущенную по поручению Президента страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В парковой зоне EXPO участники высадили саженцы сосны, берёзы и других деревьев. Всего зелёной жизнью здесь теперь покрыто более 68,5 тысячи квадратных метров. С начала благоустройства на территории уже появилось свыше 9,2 тысячи деревьев и более 25 тысяч кустарников.

"В рамках "Таза Қазақстан" проводится экологическая акция "Всеказахстанский день посадки деревьев". За неделю во всех регионах прошло порядка 200 экологических мероприятий. Организованы акции по очистке общественных пространств и высадке деревьев, приведены в порядок более 5 тыс. объектов историко-культурного наследия, очищено свыше 5,8 млн кв. м вокруг рек, озер и других водоемов. В целом в текущем году Министерством экологии и природных ресурсов в регионы передано свыше 300 тысяч саженцев. В 2024 году для упрощения подачи заявок на решение проблем в городской среде и сфере экологии функционирует чат-бот @TazaQazBot", — сообщили в пресс-службе.

С момента старта инициативы "Таза Қазақстан" участие в ней приняли более 6 миллионов человек. За год высажено около 1,6 миллиона деревьев и собрано 1,1 миллиона тонн отходов.

Напомним, с 21 по 26 апреля по всей стране стартовала масштабная тематическая неделя в рамках инициативы "Таза Қазақстан". Её цель — вдохновить казахстанцев на заботу о природе и развитие экологической культуры.

Участие в экофестивале принял и Президент страны Касым-Жомарт Токаев, который вместе с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".