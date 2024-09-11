Саженцы деревьев не дали ввезти из Китая в Казахстан

Из Казахстана в Китайскую Народную Республику возвращены саженцы декоративных деревьев, не соответствующие фитосанитарным требованиям. Об этом сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК, передаёт BaigeNews.kz.

Партию саженцев обнаружили 9 сентября на ФКП "Хоргос".

"Корни растений содержали почву с превышением допустимой нормы в 0,1%. В связи с этим нарушением на владельца продукции составлен административный протокол в соответствии с Законом о карантине растений и Кодексом об административных правонарушениях, а также вся партия отправлена обратно в КНР", - сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе пояснили, что согласно законодательству Казахстана, посадочные материалы должны быть свободны от почвы, поскольку она может быть потенциальным носителем карантинных объектов.