Саженцы деревьев не дали ввезти из Китая в Казахстан
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Из Казахстана в Китайскую Народную Республику возвращены саженцы декоративных деревьев, не соответствующие фитосанитарным требованиям. Об этом сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК, передаёт BaigeNews.kz.
Партию саженцев обнаружили 9 сентября на ФКП "Хоргос".
"Корни растений содержали почву с превышением допустимой нормы в 0,1%. В связи с этим нарушением на владельца продукции составлен административный протокол в соответствии с Законом о карантине растений и Кодексом об административных правонарушениях, а также вся партия отправлена обратно в КНР", - сообщили в ведомстве.
В Минсельхозе пояснили, что согласно законодательству Казахстана, посадочные материалы должны быть свободны от почвы, поскольку она может быть потенциальным носителем карантинных объектов.
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