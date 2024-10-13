Сайт против буллинга разработали школьницы из Тараза

Правовой сайт против буллинга разработали школьницы Тараза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Ученицы 10 класса гимназии №45 имени Момышулы Анар Жумахан и Балжан Асхат уверены, что их проект поможет предотвратить травлю в школах и сформировать дружеские отношения среди одноклассников. Новый портал даёт информацию по четырём направлениям. К примеру, ученикам 5-7 классов разъясняют их права, а также важные законы с помощью комиксов и мультфильмов. Для учащихся 8-9 классов работает чат-бот. Туда подростки смогут отправить свои жалобы и вопросы, связанные с притеснением в школе.

"Сайт, в первую очередь, помогает учащимся повышать правовую грамотность. Они могут задать вопросы, а ответы сгенерирует искусственный интеллект. Для учителей и родителей также опубликована необходимая информация. В будущем планируем разработать приложение. Все отправленные через него вопросы и жалобы будут поступать к полицейским", – сказала Балжан Асхат.

Такие разработки активно поддерживают полицейские, потому что тема буллинга является одной из актуальных. В прошлом году стражи порядка вместе со специалистами образования запустили несколько проектов по профилактике подростковой преступности. Один из них – Komek Stop Bullying. QR-коды этой информационной системы разместили во всех учебных заведениях области. Все сообщения, поступающие от школьников и педагогов, тщательно проверяют специалисты.

С начала этого года в регионе зарегистрировано три случая буллинга в школах. На родителей инициаторов буллинга составили протоколы, а материалы дела находятся на рассмотрении суда. Кроме этого, за сокрытие случаев травли к административной ответственности привлекли директора одной из школ области.