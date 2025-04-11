11 апреля стартовала продажа билетов на концерт Дженнифер Лопес, который пройдёт в августе в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.



Казахстанцы заметили еще до начала продажи, что сайт, где можно приобрести билеты, начал медленно работать. Потом он вовсе перестал функционировать.

"Сайт временно не доступен по техническим причинам. Надеемся на ваше понимание и скорейшее разрешение ситуации", - говорится на сайте.

Цена на билеты варьируется от 40 до 180 тысяч.

Позже на сайте появилась виртуальная очередь на билеты.

"Из-за большого количества посетителей используется виртуальная очередь, которая ограничивает число пользователей, одновременно находящихся на веб-сайте. Благодаря этому обеспечивается оптимальная работа с сайтом", - отмечается на сайте.

В Сети уже всплыли фальшивые билеты на концерт. Организаторы концерта уже забили тревогу. Они заявляют, что за этим стоят перекупщики, которые выкупают билеты с разных источников и перепродают их на российских сайтах.

Напомним, Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.