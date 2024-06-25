  • 25 Июня, 13:53
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Сайт обращений в госорганы стал недоступен казахстанцам

Сегодня, 13:25
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baigenews.kz Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане не работает сайт обращений в госорганы Eotinish.kz, передаёт BaigeNews.kz.

“В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность нашего сайта.

На данный момент ведутся технические работы. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время”, - говорится в сообщении.

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