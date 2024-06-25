Сайт обращений в госорганы стал недоступен казахстанцам
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
80Фото: baigenews.kz
В Казахстане не работает сайт обращений в госорганы Eotinish.kz, передаёт BaigeNews.kz.
“В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность нашего сайта.
На данный момент ведутся технические работы. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время”, - говорится в сообщении.
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