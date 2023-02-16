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Сайт Нурсултана Назарбаева сменил название после отмены закона о Елбасы Сегодня, 11:11
81
Сегодня, 11:11
81

Сайт Нурсултана Назарбаева сменил название после отмены закона о Елбасы

После того, как закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу, сайт elbasy.kz сменил доменное имя на nazarbayev.kz. Кроме того, в шапке профиля убрали слово "елбасы", передает BaigeNews.kz

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы".

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#Назарбаев #Елбасы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:11
81
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