Сайт Egov будет временно недоступен
Сегодня, 00:12
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Сегодня, 00:12Сегодня, 00:12
74Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов
О возможных перебоях в работе сайта электронного правительства сообщил Telegram-канал Egov.kz, передаёт BaigeNews.kz.
Это связано с работами по обновлению сервиса.
"В связи с этим с 21:00 4 февраля до 08:00 25 февраля возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ" (Национальные информационные технологии" — прим.), — отмечается в сообщении Egov.kz.
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