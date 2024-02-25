  • 25 Февраля, 00:42
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Сайт Egov будет временно недоступен

Сегодня, 00:12
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

О возможных перебоях в работе сайта электронного правительства сообщил Telegram-канал Egov.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с работами по обновлению сервиса.

 "В связи с этим с 21:00 4 февраля до 08:00 25 февраля возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "НИТ" (Национальные информационные технологии"  прим.),  отмечается в сообщении Egov.kz.

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