Сайгаков отстреливали в заповеднике в Жамбылской области

Жамбылские полицейские задержали браконьеров на территории особо-охраняемого государственного природного заказника “Андасай”. Двое мужчин занимались разделкой туши сайгака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанными оказались 23-х и 24-летний жители Мойынкумского района. У них изъяты разделанная туша животного, два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны и нож.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”.

Подозреваемые полностью признали вину. Назначен ряд необходимых экспертиз.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 6 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от трёх до шести лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до семи лет.