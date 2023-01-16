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Сайгаков отстреливали в заповеднике в Жамбылской области
Жамбылские полицейские задержали браконьеров на территории особо-охраняемого государственного природного заказника “Андасай”. Двое мужчин занимались разделкой туши сайгака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержанными оказались 23-х и 24-летний жители Мойынкумского района. У них изъяты разделанная туша животного, два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны и нож.
По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”.
Подозреваемые полностью признали вину. Назначен ряд необходимых экспертиз.
За совершение преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 6 000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от трёх до шести лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до семи лет.
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