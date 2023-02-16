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Иллюстративное фото Сегодня, 20:08
94
Сегодня, 20:08
94
Фото: Иллюстративное фото

Сайгаками кормил собак пастух в Акмолинской области

Тушу и головы сайгаков обнаружили у акмолинца полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 15 февраля в селе Жанаесиль. Во дворе дома 44-летнего местного жителя, работающего пастухом, нашли тушу сайгака, в сарае - две головы животных.

По словам сельчанина, туши мертвых сайгаков он нашёл в поле, где пас скот, и отдал их на съедение своим собакам. 

Назначена экспертиза.

Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”.

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#сайгаки #Акмолинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:08
94
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