Сайгаками кормил собак пастух в Акмолинской области

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Тушу и головы сайгаков обнаружили у акмолинца полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 15 февраля в селе Жанаесиль. Во дворе дома 44-летнего местного жителя, работающего пастухом, нашли тушу сайгака, в сарае - две головы животных.

По словам сельчанина, туши мертвых сайгаков он нашёл в поле, где пас скот, и отдал их на съедение своим собакам.

Назначена экспертиза.

Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”.