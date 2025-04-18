Инспекторы ПО "Охотзоопром" зафиксировали крупное скопление сайгаков в Улытауской области. Животные оказались на участке, ограждённом металлической сеткой, что препятствовало их миграции. Люди помогли сайгакам перебраться через дорогу, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на трассе Жезказган - Караганда.

В ходе осмотра местности обнаружено повреждённое ограждение на 676-м километре дороги, образовавшее проём, потенциально безопасный для перехода животных.

Совместно с территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира по Улытаускому региону специалисты "Охотзоопрома" приняли решение направить стадо к открытому участку, создав контролируемый фактор беспокойства. Несмотря на отсутствие предыдущего опыта в проведении подобных операций, сайгаков успешно перевели через дорогу под наблюдением инспекторов.

С учётом продолжающейся миграции животных, данный отрезок трассы взят под круглосуточное усиленное патрулирование.

Для предотвращения ДТП и обеспечения безопасности диких животных о ситуации уведомлены подразделения ТОО "Казахавтодор" и патрульной полиции, которые примут соответствующие меры.