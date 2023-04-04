  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования
gov.kz Сегодня, 14:50
237
Сегодня, 14:50
237
Фото: gov.kz

Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования

Министром науки и высшего образования Казахстана назначен Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Нурбек и ранее занимал эту должность. 

"Указом главы государства Нурбек Саясат назначен Министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

До прихода в министерство образования Нурбек был депутатом мажилиса парламента. В разные годы успел поработать в МФЦА, в партии "Нур Отан" (ныне Amanat) и в National Geographic Kazakhstan.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:50
237
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх