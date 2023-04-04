Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования

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Министром науки и высшего образования Казахстана назначен Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Нурбек и ранее занимал эту должность.

"Указом главы государства Нурбек Саясат назначен Министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

До прихода в министерство образования Нурбек был депутатом мажилиса парламента. В разные годы успел поработать в МФЦА, в партии "Нур Отан" (ныне Amanat) и в National Geographic Kazakhstan.