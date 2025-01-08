Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве прокомментировал высказывания экс-президента Шигео Катсу Назарбаев Университета о коррупции и неэффективном управлении в университете, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что публикации об этом идут на основе европейских источников. Министр считает, что они сомнительны.

"В больших изданиях нет этих заявлений, в так называемых агрегаторах. Поэтому даже факт того, что это ни одно серьезное издание не опубликовало, тоже вызывает большие вопросы", - сказал министр.

По его словам, в университете была проведена комплексная проверка Высшей аудиторской палатой. По ее результатам принят отдельный большой план мероприятий.

"Я здесь не могу комментировать заявления господина Катсу, но могу только сказать, что они не соответствуют действительности. Комплексная проверка проводилась Высшей аудиторской палатой по всем вопросам — и организационным, и кадровым, и финансовым, конечно же, в первую очередь. Те нарушения, которые есть, сейчас все зарегистрировали. Поэтому вот большой такой план отдельно уже утвержден попечительским советом университета, по нему все мероприятия ведутся", — сказал Саясат Нурбек.

Напомним, ранее в Назарбаев Университете прокомментировали выявленные госаудиторами нарушения.