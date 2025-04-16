Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал вопросы, связанные с возрастом стипендиатов программы "Болашак", передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, участие в профессиональных стажировках сегодня возможно даже для людей старше 60 лет, однако с этого года будут действовать новые возрастные ограничения.

"На сегодняшний день у нас в рамках научных стажировок обучаются два стипендиата программы в Варшаве – одному около 70 лет, другому 68. Также один из выпускников прошёл стажировку в России, на базе Санкт-Петербургского государственного университета искусств, в возрасте 67-68 лет", – сообщил министр.

Ранее в программе действовало ограничение по возрасту – 45 лет. Его сняли в 2012 году, чтобы предоставить возможность участия более опытным специалистам старше 40 лет. Теперь, по словам министра, возрастной ценз возвращается, но в ином формате.

"Стажировку можно пройти, если до достижения пенсионного возраста остаётся не менее трёх лет. То есть для мужчин предельный возраст – 61 год, для женщин – 57 лет", – сказал Саясат Нурбек.

Министр уточнил, что инициатива по введению новых рамок была заложена ещё в прошлом году в стратегии развития программы "Болашак".

“Мы посмотрели, что для профессиональных стажировок, видимо, нужно какое-то ограничение ставить. До 2012 года ограничение тоже было – 40 лет. Тогда стажировок ещё не было", – отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, прошли ли стажировавшиеся специалисты обязательную отработку, Нурбек сказал: "Они в процессе отработки".

По словам министра, случаи участия стипендиатов старше 60 лет крайне редки – всего трое человек. Что касается докторских программ и научных направлений, там стипендиатов старшего возраста практически не было.

Напомним, "болашакерам" ужесточили возрастные правила.

В начале года казахстанцев информировали, что в правила отбора претендентов на стипендию "Болашак" внесли изменения.