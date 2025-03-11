Скандалы произошедшие в последнее время в Назарбаев Университете связаны с информационной атакой экс-президента учебного заведения Шигео Катсу. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BaigeNews.kz.

"В последние дни очень часто выходят новости о скандалах в университете, про домогательство, фотографии в туалетах и так далее. Будете ли предпринимать какие-то действия и можете прокомментировать ситуацию?", - спросили министра журналисты.

По словам Саясата Нурбека, на учебное заведение идет информационная атака.

"Я бы сказал, что идет определенная информационная атака на Назарбаев университет. По нашим предположениям, она организована группой господина Катсу. У него осталось очень много доверенных лиц и среди студентов, и среди сотрудников университета. Поэтому, как говорится, на войне все средства хороши. Помимо публикаций идут внутренние провокации. Если вы заметили, они прямо регулярные", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что ведомство не может вмешиваться в деятельность НУ.

"Классическая информационная война, классическое информационное давление идет. Я думаю, с этим мы тоже справимся. Но опять же напрямую вмешиваться в деятельность Назарбаев университета ни правительство, ни министерство не может", - сказал министр.

Он также добавил, отвечая на вопросы журналистов, что ведомство не будет подавать иск на Шиего Катсу в связи с публикациями экс-президента НУ об учебном заведении.

Ранее мы писали о том, что в социальных сетях распространилась информация о том, что студент Назарбаев Университета вел скрытую съемку в женском туалете. У него обнаружили 30 видеозаписей с разными пострадавшими.

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.