Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Саян Хамитжанов покинул свою должность в связи с переходом на новую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Саян Жаксыгельдиевич занимал руководящие посты в КФФ на протяжении многих лет: с 2008 по 2012 год работал генеральным секретарем организации, затем до 2014 года исполнял обязанности Первого вице-президента. В конце 2024 года был вновь назначен генеральным секретарем решением Исполкома КФФ.

Казахстанская федерация футбола выразила благодарность Хамитжанову за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере. О том, кто займет освободившуюся должность, в КФФ пока не сообщают.