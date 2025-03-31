Саян Хамитжанов покинул пост генсека КФФ
Саян Хамитжанов завершил работу в Казахстанской федерации футбола.
Сегодня, 17:50
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Сегодня, 17:50Сегодня, 17:50
50Фото: КФФ
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Саян Хамитжанов покинул свою должность в связи с переходом на новую работу, передаёт BaigeNews.kz.
Саян Жаксыгельдиевич занимал руководящие посты в КФФ на протяжении многих лет: с 2008 по 2012 год работал генеральным секретарем организации, затем до 2014 года исполнял обязанности Первого вице-президента. В конце 2024 года был вновь назначен генеральным секретарем решением Исполкома КФФ.
Казахстанская федерация футбола выразила благодарность Хамитжанову за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере. О том, кто займет освободившуюся должность, в КФФ пока не сообщают.
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