  • 31 Марта, 18:13
  • BAIGENEWS

Саян Хамитжанов покинул пост генсека КФФ

Саян Хамитжанов завершил работу в Казахстанской федерации футбола.

Сегодня, 17:50
АВТОР
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КФФ Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50
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Фото: КФФ

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Саян Хамитжанов покинул свою должность в связи с переходом на новую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Саян Жаксыгельдиевич занимал руководящие посты в КФФ на протяжении многих лет: с 2008 по 2012 год работал генеральным секретарем организации, затем до 2014 года исполнял обязанности Первого вице-президента. В конце 2024 года был вновь назначен генеральным секретарем решением Исполкома КФФ.

Казахстанская федерация футбола выразила благодарность Хамитжанову за проделанную работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере. О том, кто займет освободившуюся должность, в КФФ пока не сообщают.

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