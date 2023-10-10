Саян Хамитжанов бесплатно будет возглавлять футбольный клуб "Астана"

Генеральным директором футбольного клуба "Астана" стал Саян Хамитжанов. Вместе с этим специалистом столичная команда не раз завоёвывала золотые медали чемпионата Казахстана, а также выходила в групповой этап Лиги чемпионов и пробивалась в плей-офф Лиги Европы УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФК.

"По согласованию с учредителями выполнять свои обязанности на посту руководителя я буду без оплаты труда, так как футбол для меня является главным жизненным хобби. Учитывая, что это не первый мой приход в клуб, мне хорошо известны направления, которые нуждаются в качественном улучшении. Основным приоритетом в работе является качественное улучшение инфраструктуры клуба, которое будет выражаться в обеспечении футбольной академией и спортивной базой для команды основного состава в течение следующих трёх лет", - сообщил Хамитжанов.

Он отметил, что поставленную задачу не решить без привлечения инвестиций, поэтому планируется реализовать проекты в тесном сотрудничестве с фондом "Sport Qory" и министерством туризма и спорта.