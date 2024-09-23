Сауна в подвале многоэтажки загорелась в Алматы
Сегодня, 21:34
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Сегодня, 21:34Сегодня, 21:34
53Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в сауне, расположенной в подвале пятиэтажки в микрорайоне Мамыр в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру гарнизона.
"Приступив к разведке силы ДЧС несмотря на сильное задымление и сложную конструкцию обнаружили очаг пожара. В парильном помещении горела деревянная обшивка", - уточнили в МЧС РК.
Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Произведено дымоудаление. Пострадавших нет.