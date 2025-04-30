Саудовская Аравия ввела новые правила совершения хаджа
Это сделано для того, чтобы предотвратить хаос и обеспечить безопасность во время паломничества.
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Саудовская Аравия усиливает меры безопасности в преддверии хаджа - с 29 апреля по 10 июня попасть в священные города Мекку и Медину смогут только обладатели специальной хадж-визы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.
Власти королевства ввели строгие правила, чтобы предотвратить хаос и обеспечить безопасность во время паломничества.
Нарушителей ждут суровые штрафы:
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До 20 000 саудовских риалов (около 5 300 долларов США) - за попытку совершить хадж без специального разрешения, даже при наличии туристической или другой визы;
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До 100 000 риалов (порядка 26 000 долларов) - за ложные заявления, незаконное пребывание в Мекке или помощь тем, кто нарушает запрет;
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Депортация и 10-летний запрет на въезд грозят иностранцам с просроченными визами и нелегальным паломникам;
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Конфискация транспорта через суд - для тех, кто везёт нелегальных паломников в запретные зоны.
Также Минтуризма Саудовской Аравии разослало отелям в Мекке указания не заселять лиц без хадж-визы или официального разрешения на работу/проживание в период паломничества.
Ранее мы сообщали, что турфирма оставила казахстанских паломников без хаджа.
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