Саудовская Аравия станет местом проведения Х зимних Азиатских игр-2029. Заявка одобрена на заседании Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Троджена. Он станет частью масштабного и дорогостоящего проекта Неом, строительство которого ведётся в данный момент.

Троджена станет первым горнолыжным курортом в Персидском заливе с минусовыми температурами, а также с открытыми снежными склонами. Ожидается, что место проведения предстоящей Азиады будет сдано эксплуатацию за несколько лет до начала Игр.

Спортсмены Саудовской Аравии в этом году впервые выступили на зимней Азиаде. В Харбине они приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту и керлингу.

Ранее Азиатские игры проходили исключительно на территории четырёх стран. Четыре раза мультиспортивное событие принимала Япония, трижды местом проведения значился Китай. По разу проводили Игры Казахстан и Южная Корея.