Саудовская Аравия примет X зимние Азиатские игры-2029
Ранее Азиады проходили исключительно на территории четырёх стран.
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Саудовская Аравия станет местом проведения Х зимних Азиатских игр-2029. Заявка одобрена на заседании Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Троджена. Он станет частью масштабного и дорогостоящего проекта Неом, строительство которого ведётся в данный момент.
Троджена станет первым горнолыжным курортом в Персидском заливе с минусовыми температурами, а также с открытыми снежными склонами. Ожидается, что место проведения предстоящей Азиады будет сдано эксплуатацию за несколько лет до начала Игр.
Спортсмены Саудовской Аравии в этом году впервые выступили на зимней Азиаде. В Харбине они приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту и керлингу.
Ранее Азиатские игры проходили исключительно на территории четырёх стран. Четыре раза мультиспортивное событие принимала Япония, трижды местом проведения значился Китай. По разу проводили Игры Казахстан и Южная Корея.
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