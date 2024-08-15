Кайрат Сатыбалдыулы вернет государству активы еще на 50 млрд тенге

Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры ведется работа по исполнению Сатыбалдыұлы Қ. условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, передаёт BaigeNews.

С учетом оценки общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге.

На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге. В их число входят 2 крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы нашей страны. В Специальный государственный Фонд перечислено 95 тыс. долларов США, изъятые у Сатыбалдыұлы в ходе обысков.

Кроме того, государству возвращены ювелирные изделия, брендовые часы, эксклюзивные драгоценности, коллекционные монеты и иные предметы роскоши (в количестве 174 наименования) на сотни миллионов тенге.

Из Объединных Арабских Эмиратов возвращены активы в виде люксовых автомашин марки Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin, общей стоимостью 192 млн тенге.

На стадии окончания передачи находится зарубежное имущество, принадлежащее Сатыбалдыұлы Қ. и его близким лицам, на общую сумму 33 млрд тенге.

К ним относятся: две дорогостоящие виллы в городе Дубай, стоимостью 20 млрд тенге; четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, стоимостью 4 млрд тенге; 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах города Москвы (Россия), стоимостью 5 млрд тенге; две элитные виллы и квартира в городах Бодрум и Стамбул (Турция), стоимостью свыше 4 млрд тенге.

С учетом других дел всего Сатыбалдыұлы Қ. за 2,5 года вернул государству активы на 783 млрд тенге.