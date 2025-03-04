Сатпаев в сборной: 16-летний форвард получил вызов на квалификацию ЧМ-2026
16-летний Дастан Сатпаев получил вызов в сборную Казахстана.
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16-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев был приглашен в сборную Казахстана на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2026, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом sports24.kz сообщил спортивный журналист и пресс-секретарь Ермухаммед Маулен.
Юный форвард, который недавно подписал контракт с лондонским "Челси", уже успел дебютировать за "Кайрат" в матче за Суперкубок Казахстана и блеснул в первом туре Казахстанской Премьер-Лиги (КПЛ), став самым молодым автором гола в истории клуба.
В первом матче КПЛ Сатпаев был признан лучшим игроком, когда, выйдя на замену в первом тайме, он забил свой первый гол за "Кайрат" и спас команду от поражения, отличившись в решающий момент матча против "Астаны".
Согласно информации, тренер сборной Казахстана Али Алиев заявил, что вызовет Сатпаева на предстоящие важнейшие игры отборочного турнира чемпионата мира-2026. 23 марта Казахстан сыграет в гостях против Уэльса, а 26 марта примет Лихтенштейн. Дастан может дебютировать за сборную уже в этих матчах.
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