В Сатпаеве вновь зафиксировано необычное явление: город накрыло густым слоем пыли, который затруднил видимость на улицах, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, песчаная буря подняла целый облак пыли, из-за которого "даже ничего не видно". Жители города обеспокоены состоянием окружающей среды, поскольку явление вызывает вопросы и порождает опасения.

По информации ТОО "Kazakhmys Distribution", причиной возникновения пыли не является работа котельной предприятия.

4 апреля 2025 года на Тепловой станции #1 работал котёл ПТВП-100 #3 в соответствии с температурным графиком, однако выбросы с дымовой трубы были в пределах нормы, и превышения не зафиксировано. Также сообщается, что на складе угля в тот день находилось около 21 038 тонн угля.

Тем не менее, в тот день в городе был зафиксирован сильный порывистый ветер с максимальной скоростью до 20 м/с, что могло стать причиной поднятия пыли в воздух. Прогноз погоды предупреждал о таких погодных условиях заранее, а в рассылках на экстренные службы было указано на возможные пыльные бури.

По словам экологов, этот эффект также может быть связан с сезонным повышением уровня пыли в весенний период. В это время года часто наблюдается таяние снега, отсутствие осадков и начало активных дорожных и строительных работ, что может повышать концентрацию пыли в воздухе.

Пока что власти города и экологи не усматривают в этом событии угрозы для здоровья жителей, но предупреждают о возможных рисках для людей с респираторными заболеваниями. В дальнейшем специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы уточнить влияние таких явлений на экологическое состояние региона.