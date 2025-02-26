  • 26 Февраля, 18:57
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Саткалиев высказался о выборе вендоров по строительству АЭС в Казахстане

Сегодня, 17:38
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: primeminister.kz

На брифинге по итогам расширенной коллегии Минэнерго у министра Алмасадама Саткалиева спросили, когда будет известен главный вендор по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы только на той неделе получили ответы на вопросы, которые отправили участникам тендерного опроса. Составлен список из 207 вопросов по 19 разделам. Все связаны со строительством и эксплуатацией. Направлен всем потенциальным вендорам. Сейчас мы рассматриваем ответы. Идёт анализ. Предварительно мы уже рассмотрели на соответствие межведомственной комиссией. Пока ещё рано говорить о фаворитах", - сказал Саткалиев.

Он добавил, что решение по вендору будет принято в установленные сроки, а возможно и раньше.

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