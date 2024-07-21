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Сарвиноз Микадирова завоевала "золото" турнира по настольному теннису в Ираке

Сегодня, 11:49
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: olympic.kz

В Сулеймании (Ирак) завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Золотую медаль в возрастной категории до 19 лет завоевала казахстанка Сарвиноз Миркадирова.

Она победила Фатиму Муса (Ирак) 3:0, Йекту Адибиани (Иран) 3:2, Заару Тахер (Ирак) 3:0, Атену Захирифар (Иран) 3:0, в полуфинале Элину Рахими (Иран) 3:1. 

В финальном матче Миркадирова оказалась сильнее Таниши Котечи (Индия) 3:1. 

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