Постановлением правительства Республики Казахстан Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность вице-министра культуры и спорта нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.
Сарсен Куранбек родился в 1976 году в области Жетысу.
- На руководство КТЖ завели уголовное дело за препятствование бизнесу 10:13 10
- Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта РК 10:07 57
- Схему серого импорта российского зерна для экспорта в третьи страны через Казахстан выявило АФМ 09:55 97
- Вице-министром культуры и спорта стал Сарсен Куранбек 09:20 185
- Едил Оспан назначен вице-министром просвещения 09:13 177
- Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации 08:50 202
- Казахстан завоевал два "золота" чемпионата мира по прыжкам на батуте 08:43 250
- Коронавирусом за сутки заразились 40 казахстанцев 08:29 230
- После землетрясений из Турции вернулись на родину тысячи сирийских беженцев 07:55 340
- "Шансов выжить у людей практически не было" — казахстанские спасатели об операции в Турции 07:30 971
- В WhatsApp появилась новая функция 06:48 546
- 85-летний таксист бесплатно возит горожан в Караганде 05:51 511
- Аулом близнецов прозвали село в Кызылординской области 04:22 524
- Волонтёры Актау ищут родных иностранца, потерявшего память 03:33 628
- Оплата покупок ладонью внедрена в одной из казахстанских школ 02:55 455
- Скончался заместитель главы "Фонда науки" 02:39 1128
- Филиал британского университета Heriot-Watt откроют в Актобе 01:18 464
- Президент Кыргызстана собрал за одним столом всех своих предшественников 00:11 821
- Российский футболист подал заявку на получение гражданства Казахстана 19.02.2023 634
- Четверо детей отравились угарным газом в Павлодаре 19.02.2023 445
- Лидеры партии Respublica встретились с молодёжью Алматы 19.02.2023 514
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 3782
- Айдос Сарым о многодетных матерях и выборах 19.02.2023 1057
- В Караганде участковый умер на рабочем месте 19.02.2023 2017
- В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение 19.02.2023 650
- Рыбакина в паре с россиянкой обыграла бельгийку и немку в Дубае 19.02.2023 494
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Кызылординской области 19.02.2023 607
- Агитгруппа партии "Ак жол" во главе с Перуашевым посетила Карагандинскую область 19.02.2023 514
- Лидеры партии Respublica лично расклеили первые агитплакаты 19.02.2023 495
- "Курултай Матерей" организовала НПК в Астане 19.02.2023 524
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 849
- Снова без тепла: школьники Экибастуза на неделю уйдут на дистанционку 19.02.2023 691
- Из-за метели в ЗКО закрыли несколько дорог 19.02.2023 485
- В Центризбиркоме рассказали, сколько денег смогут потратить кандидаты на агитацию 19.02.2023 580
- Сколько иностранных наблюдателей аккредитовано на выборы в Мажилис 19.02.2023 496
- Оппозиция запустила "Агитационный поезд" по городам Казахстана 19.02.2023 587
- 125 потенциальным кандидатам в депутаты Мажилиса отказали в регистрации 19.02.2023 680
- В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам 19.02.2023 714
- Вышел из комы и ничего не помнит: родных попавшего в беду мужчины ищут в Актау 19.02.2023 892
- Республиканский слёт сельских жителей организовала партия "Ауыл" в Таразе 19.02.2023 551
- Забеги в противогазах в городах Казахстана устроила партия "Байтақ" 19.02.2023 911
- Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 46 тысячам 19.02.2023 795
- Пожарные спасли 20 человек из горящего дома в Экибастузе 19.02.2023 525
- К Таразу хотят присоединить 14 населённых пунктов 19.02.2023 653
- После аварии на ТЭЦ: в Экибастузе работает штаб акима области 19.02.2023 610
- "Родители забывают любить своих детей" - эксперт о причинах суицида среди несовершеннолетних 19.02.2023 881
- Информирующее о погоде табло появилось на трассе в Мангистау 19.02.2023 707
- Норвежские бизнесмены заинтересовались рыбоводством и энергетикой в Казахстане 19.02.2023 678
- Казахстанский боксёр одолел "Бычка" из Никарагуа 19.02.2023 681
- Обломки грузового космического корабля затонули в Тихом океане 19.02.2023 592
- Коронавирусом за сутки заразились 63 казахстанца 19.02.2023 760
- Как это было: казахстанские спасатели разобрали 250 тысяч кубометров завалов в Турции 19.02.2023 694
- Экибастузцам рассказали, когда в их квартирах прогреются батареи 19.02.2023 633
- Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана 19.02.2023 818
- Воспитанницы детского дома пропали в Шымкенте 19.02.2023 1025
- Железнодорожные пути в Конаеве могут перенести за пределы города 19.02.2023 732
- Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза 19.02.2023 4827
- Трое детей из Алматинской области остались отрезаны от мира из-за талых вод 19.02.2023 1051
- Казахстанские спасатели рассказали, что изменилось в Турции после землетрясения 19.02.2023 2478
- "Барыс" победил на выезде после двух подряд домашних поражений в КХЛ 19.02.2023 661
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции 19.02.2023 1445
- 107 человек эвакуировали из горящего общежития Петропавловска 19.02.2023 817
- "Отшлепаю тебя даже в боксерском ринге": Куат Хамитов бросил вызов известному блогеру 19.02.2023 1538
- Уральск остался без газа из-за ДТП 18.02.2023 730
- Павлодарца приговорили к общественным работам за жестокое обращение с котом 18.02.2023 794
- Грузовик с телами 18 человек найден в Болгарии 18.02.2023 1118
- Двое пенсионеров выжили в жутком ДТП в Петропавлоске 18.02.2023 756
- Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 18.02.2023 861
- 26 туш сайгаков обнаружили у жителя Кызылординской области 18.02.2023 1173
- Народная партия Казахстана приступила к агиткампании 18.02.2023 775
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 987
- "Ак жол" начал вывешивать банеры в разных регионах Казахстана 18.02.2023 779
- Необычные арт-объекты в Астане: как казахстанец создает кинетические инсталляции 18.02.2023 916
- Оппозиционная ОСДП выступила против соглашений с партией власти 18.02.2023 967
- Шесть политических партий Казахстана договорились о честной борьбе 18.02.2023 905
- Одежду для недоношенных детей связали пациенты с болезнью Паркинсона 18.02.2023 936
- "Итак, поехали" — предвыборную агитацию начали в парти BAITAQ 18.02.2023 720
- Партия "Respublica" открыла предвыборные штабы в 20 регионах 18.02.2023 702
- Предвыборный штаб партии "Ауыл" начал свою работу 18.02.2023 746
- В Казахстане стартовала предвыборная агитация 18.02.2023 657
Сегодня, 10:07
58
58
Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта РК
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 3767
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 846
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 987
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 1763
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2051
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 17810
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2176
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 6882
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36002
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1743
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 1838
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13097
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7521
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3173
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 1930
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118074
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 2953
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2776
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3681
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1772
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7022
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 8854
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5634
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2363
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12540
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56328
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2513
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2432
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4534
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1948
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2921
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2746
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16071
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5761
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 30953
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2874
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3402
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3403
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72098
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22205
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23881
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3725
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6263
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8699
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3452
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3982
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3248
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 253839
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2927
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3174
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4527
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4322
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3297
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3371
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5099
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4648
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5153
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3364
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3590
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4347
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3716
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4254
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3622
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3752
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5531
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3824
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3874
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 15110
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3582
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4255
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7622
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 4106
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 5030
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 5333
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 11596
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 4485
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17955
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 5455
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 4538
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 136172
-
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 801
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 817
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 751
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1153
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 931
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1086
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1197
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 1896
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1276
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1299
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1246
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1136
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1199
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1198
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2004
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1792
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2039
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1611
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1784
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2008
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2041
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2361
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2179
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2101
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2255
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2420
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2298
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2169
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2159
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2150
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2279
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2397
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2308
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2381
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2428
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2302
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3479
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2511
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2504
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2387
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2249
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2388
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2498
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2670
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2259
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2500
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2397
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2576
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2632
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2964
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2654
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2897
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2491
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3057
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2969
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4197
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3115
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3016
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4130
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3092
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3665
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3350
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3570
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3863
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3825
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3727
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3638
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3409
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3646
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3739
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3770
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3741
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4012
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3892
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4127
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4322
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4159
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4100
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4338
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 4237