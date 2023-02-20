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Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта РК Сегодня, 10:07
58
Сегодня, 10:07
58

Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность вице-министра культуры и спорта нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.
 
Сарсен Куранбек родился в 1976 году в области Жетысу.
 
Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4".

2002-2004 гг. — директор ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки №15".

В 2004-2007 гг. — директор ГККП "Детско-юношеская спортивная школа № 4".

В 2007-2009 гг. — заместитель начальника ГУ "Управление физической культуры и спорта г. Алматы".

В 2009-2010 гг. работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский колледж спорта".

В 2010-2011 гг. — заместитель директора ГКП "Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня".

В 2012-2014 гг. — исполнительный директор Общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".

В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ "Агентство РК по делам спорта и физической культуры".

В 2014-2018 гг. — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация Qazaq kuresi РК".

В 2018-2022 гг. — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация поло Казахстана".

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации "Ассоциация боевых искусств Казахстана".
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#Сарсен Куранбек #вице-министр культуры и спорта РК #постановление
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:07
58
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