Саранча атаковала южные регионы Костанайской области

Близ поселка Токанай Жангельдинского района очевидцы засняли полчища насекомых. Стада саранчи, которая только вылупилась из яиц, переползала трассу областного значения, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На место выехали специалисты Амангельдинской районной территориальной инспекции. Произвести химобработку от вредителя сразу не смогли: мешал сильный ветер. По правилам, при порывах ветра свыше 5 м/с травить саранчу нельзя. Также осложняет процесс и жаркая погода, которая установилась на территории области. При высоких температурах препараты испаряются и теряют эффективность.

"Специалисты теринспекции зафиксировали по GPS очаг отрождения саранчи и как только позволили погодные условия, произвели химобработку. Работы ведет подрядчик из Шымкента. Хочу отметить, что повреждения посевов нет, так как сельскохозяйственные поля находятся за несколько сотен километров в северной части Жангельдинского района. Здесь земли госзапаса, и личинки замечены вдоль трассы", - сообщил руководитель отдела областной территориальной инспекции АПК Тлек Тулебаев.

Массовое появление саранчи наблюдается и в Наурзумском районе Костанайской области. Фермер Сергей Кошкодан говорит, что насекомое уже зашло на поля с сафлором, есть первые повреждения посевов.

"Ситуация в этом году серьезная, саранча сделала яйцеклад на пашнях. Если прошлые годы мы видели ее на залежных землях, то в этом году она освоила большие территории. Только по нашему Буревестниковскому сельскому округу это 120 тысяч га сельхозземель. Сейчас главная задача – найти очаги распространения саранчи и ликвидировать их. Работаем вместе с территориальной инспекцией АПК. Мы ищем очаги, сообщаем специалистам и они проводят химобработку. У нас есть и собственная техника и препараты, будем тоже травить самостоятельно, но обработать все поля своими силами не можем, это слишком большая площадь", - говорит Сергей Кошкодан.

Фермер считает, что в прошлом году момент, когда можно было сдержать распространение вредителя, был упущен.

"Саранча имеет 12-летний цикл развития. В последний раз нашествие ее было в 2012 году. В этом году мы ожидаем подобной ситуации, но ее распространение можно держать под контролем. В прошлом году это упустили и сейчас создали проблему, саранча освоила территорию пашни и отложила яйца. Но нужно отметить, что в этом году специалисты фитосанитарной защиты более подготовлены. Есть и техника, и химия, организовано дежурство", - добавил Сергей Кошкодан.

В областной территориальной инспекции АПК подтвердили: в этом году в регионе и в Казахстане в целом ожидают пик распространения саранчи. Сейчас насекомое в первой стадии развития, а в пятой стадии встает на крыло и осваивает новые территории, делает яйцеклад.

"Периодичность смены стадий развития раз в 6-7 дней. Холодная погода сдерживает этот процесс, но сейчас на территории области установилась жара. Поэтому химобработку нужно проводить сейчас. Мы делаем как плановую обработку, так и по сигналам от сельхозтоваропроизводителей. Специально для этого открыта горячая линия, куда можно сообщать факты обнаружения саранчовых вредителей", - отметил Тлек Тулебаев.

Саранчу в этом году ждут почти на всей территории региона: в 15 из 17 районов Костанайской области. Специалисты территориальной инспекции АПК планируют мониторить наличие вредителя на площади в почти 5 млн гектаров. Для этого привлекут 129 специалистов. А вот непосредственно травить саранчу намерены на площади гораздо меньшей – на 775 тысяч гектаров. Для этого в регионе подготовили более 70 единиц спецтехники. Власти уверяют, что весь необходимый запас пестицидов в регион уже доставлен, а химобработка проведена на площади в 65 тысяч гектаров. Плюс совместно с российскими специалистами из приграничных районов проводится работа по борьбе с вредителями.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин, побывавший в Костанайской области с рабочим визитом, сообщил, что в регион дополнительно перебросят 20 дронов для химобработки от саранчи из Актюбинской области. Но только после того, как в соседнем регионе закончат травить вредителя.