Сарань начала генерировать большие налоговые поступления

Сарань впервые в истории стала генерировать значительные налоговые поступления. Это стало возможным благодаря развитию индустриальной зоны Saran с 2021 года. Об этом сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Успешный кейс в области индустриальной реновации – Сарань. Хочу отметить, что при поддержке Правительства город стал примером диверсификации экономики. Он исключен из перечня моногородов и впервые в истории стал генерировать значительные налоговые поступления. Сейчас уже 93,2% промышленного производства приходится на обрабатывающий сектор", - сказал аким.

В первую очередь это стало возможным благодаря развитию индустриальной зоны "Saran", где в настоящее время реализуется 9 проектов на 400 млрд тенге. Это - производство стальных прямошовных труб ТОО "ТЭМПО-Казахстан", производство грузовых автомобилей ТОО "Saran Trucks", производство оцинкованных металлоизделий ТОО "Казахстанский завод горячего цинкования", производство теплоизоляционных материалов ТОО "Завод Техно-Караганда", завод по производству ПЭ труб ТОО "КарЗТФ", завод по производству электро-компонентов для бытовой техники ТОО "OptimTech".

Из реализованных самыми яркими проектами Ермаганбет Булекпаев назвал производство автобусов, автомобильных шин, бытовой техники.