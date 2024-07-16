Токаев назначил новых послов в ряде стран
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
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Указом главы государства Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии, передаёт BaigeNews.
Кроме того, указом президента Айсариев Искандер Жусупулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания.
Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.
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