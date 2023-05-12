Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил нового начальника ДП Карагандинской области, передает BaigeNews.kz. На эту должность назначили Санжара Адилова, который работал ранее начальником Следственного департамента МВД РК.

Ахметжанов поставил перед руководством и личным составом карагандинской полиции глава ведомства задачи по переходу на человекоцентричную модель работы полиции, внедрению проблемно-ориентированного подхода и сервисных элементов, продолжение дебюрократизации и оптимизации, а также цифровизации полицейской деятельности.