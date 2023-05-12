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Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил нового начальника ДП Карагандинской области, передает BaigeNews.kz. На эту должность назначили Санжара Адилова, который работал ранее начальником Следственного департамента МВД РК.
Ахметжанов поставил перед руководством и личным составом карагандинской полиции глава ведомства задачи по переходу на человекоцентричную модель работы полиции, внедрению проблемно-ориентированного подхода и сервисных элементов, продолжение дебюрократизации и оптимизации, а также цифровизации полицейской деятельности.
"Кроме того, акцентировано внимание на готовности работы в условиях внедрения новых форм расследования, а также внесенных законодательных поправок, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Отдельно министр остановился на внутрисистемных преобразованиях, как одного из направлений Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. В частности мерах по оптимизации досудебного процесса, пересмотру кадровой политики, порядка продвижения сотрудников на основе внедрения внутреннего конкурсного отбора, улучшению условий работы сотрудников, укреплению материально-технического оснащения", - сообщил портал Polisia.kz.
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