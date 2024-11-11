Санжар Адилов назначен вице-министром внутренних дел

Распоряжением Главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 26 сентября 1977 года. В 1999 году окончил Казахский государственный национальный университет им.аль-Фараби, в 2006 году – Академию

экономики и права.

С 1999 по 2009 год Санжар Адилов работал следователем, старшим следователем, заместителем начальника, начальником следственного отдела, заместителем начальника по следствию ГУВД Алматы, УВД Ауэзовского и Бостандыкского районов ДВД Алматы.

В 2009-2012 годах - руководитель следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы.

В 2012-2013 годах - заместитель начальника, начальник военно-следственного управления Следственного комитета МВД.

С 2013 по 2018 год занимал пост заместителя начальника ДВД Астаны.

В 2018-2023 годах - начальник следственного департамента МВД.

С 12 мая 2023 года - начальник департамента полиции Карагандинской области.

С марта по ноябрь 2024 года – начальник Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова.

Награды: орден "Айбын" IІ степени.