Саночистка или уничтожение: судьбой лесополосы обеспокоены жители Шахтинска

Жители Шахтинска в Карагандинской области обратились во все инстанции региона из-за вырубки сосен в лесопосадке, расположенной вблизи города. Кто рубит деревья? Есть ли на это разрешение? И что ждёт шахтинскую лесополосу? Об этом узнал корреспондент BaigeNews.kz.

В соцсетях появилось видео и фото сваленных в кучу вырубленных деревьев на лесополосе возле Шахтинска. Неравнодушные жители начали трубить во все инстанции, требуя объяснений, почему их лес уничтожают. Главные вопросы – кто и зачем?

Чтобы разъяснить ситуацию, на место выехали руководитель и сотрудники Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира. Как объяснил директор учреждения Максат Муканов, лесничие действительно проводят вырубку. Однако убирают только сухие или сгоревшие деревья, чтобы предотвратить распространение вредителей и обезопасить лес от возможного пожара.

"На сплошную санитарную рубку выписан лесорубочный билет №121566 квартал 23 выдел 8 на площади 5 гектаров, объёмом 308 кубометров, согласно приказу Комитета лесного хозяйства и животного мира "Об утверждении объёмов отпуска древесины на корню на участках государственного лесного фонда Карагандинской области на 2024 год за № 27-4/329-нк", также имеется акт лесопатологического обследования санитарного состояния лесных насаждений от 3 августа 2023 года на участке г. Шахтинск проводится уход за минерализованными полосами протяженностью 59 километров", - сообщил Максат Муханов.

Однако большинство жителей города восприняли вырубку незаконной и подняли общественный резонанс.

"В соцсетях выложили видео и фото вырубленных деревьев, сверху зелёные ветки. Если обратить внимание, то снизу лежат сухостойные ветки. У некоторых деревьев весь низ отпадает, а на макушке остаётся немного листьев. Видимо кто-то эти зелёные ветви собрал и накидал сверху вырубленного сухостоя, чтобы таким образом создалось впечатление, что весь объём вырубленных нами деревьев был зелёным. Мы – лесники, и это огромный труд. Если бы мне лично дали волю, я бы вообще не рубил деревья. Но по правилам мы должны их убрать. Потому что в них заводятся короеды. Затем они переходят на здоровые деревья. Мы ждали с 2017 года, что эти деревья выстоят и выживут. Но если вы гуляете в лесу, наверняка видите, как деревья валятся", - сказал директор Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира.

По правилам, после пожара лес должен быть очищен от горелых деревьев. Однако из-за нехватки кадров растительность не успевают рубить. Но опушки и края деревьев вырезают, чтобы с больного дерева на здоровые не перешли вредители.

Жителей Шахтинска и это объяснение не устроило.

"Мы видели не зелёные ветки, которые накидали сверху, а готовые брёвна спиленные. Потом всё это вывезли и скрыли от нас. А здоровые пенёчки засыпали землей. И в это же время были сделаны насечки. И была информация, что всё это сделано по распоряжению вашего же лесничего. И руководство лесничего говорили, что эти деревья пойдут под сплошную вырубку. Якобы они все заражены. Мы задали вопрос: "Есть ли какая-то экспертиза, что эти деревья заражены?" Но никакого внятного ответа не получили", - говорят собравшиеся жители.

На этот вопрос ответили руководители лесхоза. По их словам, брёвна, которые увидели жители - это дробяной материал. Он никуда не вывозится.

Ещё жители города заметили насечки на многих деревьях, и начали опасаться, что эти помеченные сосны пойдут под сруб. Но руководитель лесхоза заверил, что это просто происки нерадивых сотрудников.

"Что касается насечек, да, есть факт. Мы это видели. Есть ответственные мастера леса, которые должны были смотреть за этим. Пару недель назад здесь сменилось руководство. Возможно, кому-то не понравились методы работы, может быть были требования завышенные. И кому-то из работников не понравилось это. И всё это было сделано в отместку. Мне пришлось расторгнуть договор с четырьмя сотрудниками - заместителем руководителя лесничества и тремя мастерами. Инженер и один лесничий получили выговор за то, что недосмотрели за данным участком. Однозначно, мы бы эти деревья не рубили. Их надо пролечить", - объяснил Максат Муханов.

Как заверили жителей сотрудники лесного хозяйства, на месте спиленных деревьев будут высажены молодые сосны. Но и тут у жителей много вопросов.

"Было сказано, что некоторые участки засеют молодняком. Наверняка все лесничие знают, что для того, чтобы выросла хорошая сосна, нужно сперва высадить карагач. Только когда он подрастёт, нужно высаживать саженцы сосен, чтобы создавалась тень. Говорю это со слов специалистов, которые шесть лет назад сообщали о новых насаждениях. Тогда была точно такая же история. В тот раз специалисты говорили, что рубят карагач, потому его высаживали, чтобы сосны окрепли. Хорошо, а теперь вы вырубили сосны. И хотите засадить тот голый участок новыми соснами. Но мы не видим, что уже идёт подготовка, что посадили карагачи. То, что вы эти саженцы воткнёте, не означает, что они выживут при наших условиях. У нас нет ни орошения, ни условий для роста молодых деревьев. Просто на бумаге высадить – это одно. А действительно ли эти деревья вырастут, это очень большой вопрос", - сказала жительница Шахтинска Оксана Дорунина.

По технологии такие площади поливать не положено. Однако лесники спешат успокоить возмущённый народ, что в следующем году будут ещё досаживать 25% деревьев, которые не прижились.

Большинство собравшихся возмущались и по поводу пожароопасности. Шахтинцы переживают, что собранный сухостой может в любой момент вспыхнуть. Поэтому было предложено провести субботник совместно с жителями города.

"Для начала давайте уберём сухостой, который годами лежит в лесу. Он мешает дышать лесу. Если у вас не хватает сил, мы даже можем объявить субботник среди жителей. Они с удовольствием соберутся. Если попросим акимат, думаю, они помогут с предоставлением техники", - предложила депутат Шахтинского городского маслихата Маршида Кадырова.

А собранные ветки и брёвна предложено раздать жителям домов с печным отоплением. Однако и тут нужно придерживаться правил.

"Есть правила отпуска древесины на корню. По этим правилам, полесник, то есть сухостой, который лежит, а не стоит, раздаётся бесплатно населению. Чтобы человек пришёл и собрал. Но только то, что лежит уже. Для этого нужно получить разрешение, мы делаем акт. Только так. Потому что если дать людям возможность, то они весь лес растащат", - объяснил Максат Муханов.

Так же есть правила для профилактики пожаров – до осени не сжигать сухостой. Так как в данном лесу уже были случаи возгорания, сотрудники лесхоза всячески оберегают пострадавшую полосу от огня. Недавно рядом открыли новую пожарную станцию.

"Лесную пожарную станцию построили. Штат выделили. Тут будет уже своя полноценная пожарная служба. В остальных местах она была, в этом лесничестве не было. И проектом не было предусмотрено. Мы искали возможность построить. И вот получилось. В штате 4 бойца, руководитель лесничества, радиооператор, тракторист", - сообщил руководитель учреждения.

Со стороны жителей также поступило предложение установить камеры. Как выяснилось, на крыше ближайшей многоэтажки устройство есть. Однако оно служит для раннего выявления пожара. Возможности установить на огромную территорию новые камеры пока нет. Да и бессмысленно, говорят лесники. Они сообщили, что при въезде в лесопосадку оборудуют баннеры с контактами лесничих, чтобы каждый, кто заметит правонарушения в лесу, смог сообщить о беспорядках.