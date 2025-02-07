С 1 января 2025 года в Казахстане введён электронный формат личных медицинских книжек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Граждане теперь могут получать результаты медосмотра и данные о своей санитарной книжке через сервис “E-Densaulyk” в мобильном приложении egov mobile, что значительно сокращает время прохождения медосмотра и исключает необходимость повторных визитов к терапевту. При готовности санитарной книжки граждане получают СМС-оповещение с номера 1414.

Работодатели могут проверять актуальность медицинских книжек сотрудников через бесплатный портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz, что упрощает контроль за соблюдением санитарных норм и предотвращает возможные ошибки.

"Электронная система охватывает 15 категорий работников, включая сотрудников общественного питания, аптек, санаториев, а также работников сферы обслуживания и медицинский персонал. Регулярные медосмотры для этих категорий проводятся раз в год или раз в шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, для удобства граждан 8 видов медицинских справок переводятся с бумажного носителя в электронный формат, включая медицинские книжки и больничные листы.