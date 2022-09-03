Санитарку осудили за истязание детей в специнтернате Актобе

Фото: polisia.kz

В Актобе осудили санитарку, избивавшую детей в специнтернате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По статье "Истязание" судили 30-летнюю санитарку в актюбинском уголовном суде. Согласно обвинению, женщина периодически била воспитанников специнтерната, за которыми должна была следить. Преступление вскрылось весной, когда прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями.

По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам. В итоге было заведено уголовное дело.

В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить её свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее. Санитарку приговорили к четырём годам ограничения свободы.