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BaigeNews.kz Сегодня, 03:55
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Фото: BaigeNews.kz

Санитар осужден за истязание детей в специнтернате Актобе

В Актобе осужден ещё один санитар, систематически избивавший детей-инвалидов в специнтернате, где воспитывались дети с тяжёлыми умственными нарушениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Он отделался ограничением свободы на срок 4,5 года. Обвиняемый раскаялся. Учитывая это, а также наличие у него малолетних детей, наказывать сурово не стали. До этого три его коллеги получили аналогичное наказание за издевательства над особенными подопечными. В том числе 30-летнюю санитарку.

"Судом №2 города Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Кубегенова, обвиняемого в истязании. Приговором суда подсудимый был признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев", - сказала Асем Ахмет, и. о. пресс-секретаря Актюбинского областного суда.

К суду работников специнтерната привлекли после видео, которое обнародовала директор Дома ребенка "Yміт", куда в начале года разместили воспитанников специнтерната. 

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#суд #интернат #избиение #дети #Актобе
Журналист
Сегодня, 03:55
93
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