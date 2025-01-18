Сандугаш Кенжибаева выиграла второй подряд турнир в Анталье
19-летняя Кенжибаева и 18-летняя Элиска обыграли Софи Стойер из Германии и Амели Ван Импе из Бельгии
Сегодня, 19:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
120Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с чешкой Элиской Тишаковой стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 18-летняя Элиска обыграли Софи Стойер (Германия)/Амели Ван Импе (Бельгия) - 1:6, 6:1, 10:8.
Это уже четвертый титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF. На прошлой неделе казахстанка, также здесь выиграла в парном разряде вместе с турчанкой Илай Йорук.
Напомним, что с прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова, который является воспитанником школы тенниса города Актобе.
Самое читаемое
- Мирно, быстро и эффективно: как Казахстан и Россия разделили границы
- Незаконный образовательный центр закрыли в Таразе
- Димаш Кудайберген в четвертый раз стал деятелем культуры года
- Дорожную карту по оздоровлению криминогенной обстановки приняли в Алматинской области
- Права бизнеса защитили прокуроры в СКО