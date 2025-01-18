Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с чешкой Элиской Тишаковой стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 18-летняя Элиска обыграли Софи Стойер (Германия)/Амели Ван Импе (Бельгия) - 1:6, 6:1, 10:8.

Это уже четвертый титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF. На прошлой неделе казахстанка, также здесь выиграла в парном разряде вместе с турчанкой Илай Йорук.

Напомним, что с прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова, который является воспитанником школы тенниса города Актобе.