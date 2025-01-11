Сандугаш Кенжибаева выиграла турнир в Анталье
19-летняя Кенжибаева и 23-летняя Йорук обыграли Мину Ходжич из Германии и Мари Меттро из Швейцарии.
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Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с Илай Йорук из Турции стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 23-летняя Йорук обыграли Мину Ходжич из Германии и Мари Меттро из Швейцарии 6:4, 5:7, 10:8.
Это уже третий титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF. С прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова.
Другая казахстанка Аружан Сагандыкова в паре с россиянкой Марией Головиной уступили в финале турнира ITF категории W15 в тунисском Монастире словенке Зиве Фалькнер и сербке Елене Милованович 4:6, 4:6.
Сагандыкова на этом турнире в одиночном разряде дошла до четвертьфинала, где уступила немке Ларе Шмидт (4:6, 5:7).
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