Санаторий "Рахмановские ключи" в ВКО передали на баланс государства

На электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс госорганов санатория "Рахмановские ключи". Объект взят на баланс Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

"Принимать объект выехала комиссия. Передача санатория иностранным компаниям не планируется", - отметил руководитель управления Ардак Мадиев.

Санаторий был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором в нём являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды.

Ранее объект принадлежал автохолдингу "Азия БИПЭК Авто". До 2020 года компания занимала лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.

Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмен подозревается в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице.