Санаторий "Казахстан" вернули в госсобственность

Мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

"В 2013 году директор санатория "Казахстан" заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий. Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году. Установлено, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом взыскан общий долг - 3 млрд тенге", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Алматы, решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге.

В свою очередь, прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным, в виду его незаконности и ничтожности. Решением СМЭС города Алматы от 12.12.2023г. иск прокурора удовлетворен.

"Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге", - отметили в прокуратуре.