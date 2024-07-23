Самый жаркий день в истории: Новый рекорд дневной температуры достигнут в июле

Согласно данным Службы по изменению климата Copernicus, Земля пережила самый жаркий день в новейшей истории, передаёт BaigeNews.kz.

21 июля 2024 года среднесуточная глобальная температура достигла нового максимума, составив 17,09°C, что на 0,01 превышает предыдущий рекорд, установленный 6 июля 2023 года.

"Согласно предварительным данным, воскресенье 21 июля стало самым жарким днём ​​по крайней мере с 1940 года", - сказано в сообщении на сайте службы.

До июля 2023 года рекорд дневной глобальной средней температуры составлял 16,8°C и был зафиксирован 13 августа 2016 года.

По словам директора Copernicus Карло Буонтемпо, ошеломляет то, насколько велика разница между температурой последних 13 месяцев и предыдущими температурными рекордами.

"Сейчас мы находимся на поистине неизведанной территории, и поскольку климат продолжает теплеть, мы обязательно увидим новые рекорды, которые будут побиты в будущие месяцы и годы", - считает он.

Ещё одним признаком тенденции глобального потепления является тот факт, что десять лет с самыми высокими среднесуточными температурами приходятся с 2015 по 2024 годы.