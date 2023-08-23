Самый высокий боксер в мире помогает селу в Абайской области

Самый высокий боксёр современности по прозвищу "Гигант" вместе с братьями помогают родному селу в области Абай воспитать здоровую, целеустремлённую молодёжь. К началу учебного года они осчастливили школьников новым спортивным снаряжением. В Казахстане спортсмены получили свои первые жизненные уроки, научились трудолюбию, скромности и уважению, а в Европе добились значительных успехов, принесших им мировую славу. Незримая нить, соединяющая Германию и Казахстан, уже собирается в клубок добрых дел и перспективных проектов, которые реализовывают именитые боксёры на своей родине. Батыры из казахской глубинки рассказали корреспонденту BaigeNews.kz о том, почему их так тянет в родные степи и что они хотят передать молодому казахстанскому поколению.

"Дядя Стёпа" из степи

Юрий, Александр и Иван Франк – уроженцы небольшого села Карастели Бородулихинского района области Абай, что в ста километрах от Семея. 23 года назад они с семьёй вслед за родственниками переехали в Германию. Там братья стали чемпионами мира в супертяжёлом весе, женились на землячках из Казахстана, открыли своё дело и теперь занимаются реабилитацией детей, пострадавших от бытового насилия и буллинга.

Зерно добра, по их общему мнению, было посеяно именно в Казахстане.

Братья - выходцы из 80-х. Их деревенское детство не отличалось продовольственным и материальным изобилием, жили очень скромно, воспитывались в строгости. А вот душевности, дружбы, сплочённости было в изобилии. Сельская жизнь учит быть дуг друг и братом, и соседом, и товарищем.

Добродушие этих великанов чувствуется при первом взгляде на них. А их рост конечно впечатляет. Ещё сидящие за столом братья, которых мы пригласили на интервью, заставили нас уверовать в то, что перед нами крепкие ребята. А когда нас встал поприветствовать самый старший и высокий из них - Юрий, глаза округлились сами собой. Такого колоритного богатыря ростом 217 см не каждый день увидишь! А бывает, и ни разу в жизни!

"Я горжусь своим ростом, и я рад, что Бог так наградил меня при рождении, что дал возможность заниматься спором. У меня нет проблем с подвижностью, единственная временная проблема, с которой я однажды столкнулся - сложно было найти обувь. В 15 лет у меня был 47-й размер ноги. Сейчас 50-й!" – улыбается собеседник, видя очередную порцию удивления на наших лицах.

Фото: Альбина Халел. Рост корреспондента BaigeNews.kz 165 см.

Братья до сих пор привлекают внимание на улицах теперь уже родного Изерлона. Сколько бы они не выходили в магазин или на тренировку, на них смотрят с удивлением. А в казахстанских городах, где они периодически гостят, и вовсе вызывают шквал эмоций среди прохожих.

Рост среднего брата Александра - 182 см, а младшего, Ивана - 205 см.

"Единственная проблема сейчас - это выбрать машину, не в каждой я чувствую себя свободно. С обувью и одеждой проблем нет, особенно в Германии. Там мужская обувь до 60 размера продаётся. А в Казахстане с этим сложнее, так как большая часть товаров поступает из Китая, а у них совсем другие стандарты", - рассказывает о редких трудностях Юрий Франк.

На фото: Юрий Франк. Рост самого высокого боксёра в мире 217 см.

Родом из детства

Мама спортсменов Галина Александровна работала педагогом в школе и интернате. Папа - Александр Александрович - водителем трактора и бульдозера. Его рост - 180 см. Старший сын Юрий с шести лет помогал отцу косить сено и заготавливать корм для скота. Он признаётся, что в школе был лентяем, но работа по хозяйству давалась ему легко. Семья потомков немецких переселенцев, каких в Бородулихинском районе было немало, трудилась не покладая рук, чтобы обеспечить сыновей всем необходимым. Но в лихие 90-е одеть и обуть растущих, не по дням, а по часам ребят, было не так просто.

"Мы родились в 80-е, учились и росли в 90-е. В материальном плане это были сложные для нас и наших родителей годы. Не было возможности купить нам одежду, купить перекус в школе. Отец получал маленькую зарплату, детские пособия не платили. Так жили многие наши односельчане", - вспоминает 39-летний Юрий Франк.

На фото Семья Франк. Родители и дети всегда были выше своих сверстников.

"Помню время, когда не было тёплой обуви. С сентября до поздней осени я носил китайские тапочки, похожие на мокасины, с пластмассовой подошвой, мои ровесники точно помнят. Друзья тогда спрашивали, почему я их ношу. А я отвечал, что мне просто в них удобно, - достаёт из памяти кадры детской жизни 37-летний Александр Франк. - А потом два месяца я сидел дома, потому что не в чем было ходить на занятия. Сейчас у меня есть своя семья, у меня 4 ребёнка, я иногда представляю, как бы я жил в такой ситуации, и понимаю, что это было непростым временем для наших родителей. Но мы вспоминаем это с улыбкой. Главное, что мы жили дружно".

В бокс по очереди

Жизнь в казахстанской глубинке научила будущих спортсменов достигать цели, уважать старших, вставать на защиту слабых. В Бородулихинском районе, самом плодородном и хлеборобном крае ныне Абайской области, всегда умели трудиться и ценить труд других людей. Поэтому платформа для будущих успехов получилась весьма прочной.

Спортивных достижений братья добились уже в Европе. И у каждого из них своя особенная история.

Первым в спорт пришёл Юрий. После окончания школы он заинтересовался баскетболом. На парня с богатырским ростом 217 см делала ставку вся команда. На этом их стратегия, видимо, и заканчивалась, поскольку все "шишки" после неудач летели на самого высокого игрока.

Тренировочный день большинства участников той команды заканчивался шумными вечеринками с компании алкоголем и сигаретами. Юрий почувствовал, что не достигнет успехов с таким окружением.

"Поиграл с ними пару игр, разочаровался и ушёл в бокс, - вспоминает начало спортивного пути надежда немецкой NBA. - В 2006-м начал заниматься боксом. Это случилось после возвращения из Казахстана, где я гостил у родных. Мотивацией было сбросить вес. А моим кумиром на тот момент были братья Кличко", - рассказал Юрий

Шесть любительских боёв, последний из которых закончился нокаутом, привели к тому, что у рослого 120-килограммового спортсмена не осталось соперников. О высоком боксёре была наслышана вся Германия. Поэтому не удивительно, что к нему из Берлина примчался менеджер и сделал предложение пойти в профессиональный бокс. После ряда спаррингов летом 2008 года Юрий получил первый контракт.

За последние 100 лет в мире звучали имена разных гигантов бокса. Самым высоким признан румынский тяжеловес Гогя Миту с ростом 224 см, который выступал на профи-ринге в 30-е годы ХХ века. Одного роста с ним был американец Джон Рэнккин, который к тому же весил 136 кг. Работавший ранее швейцаром гигант выступал в 60-х годах и провел всего один профессиональный бой. Далее самыми высокими боксёрами называют ирландца Джима Калли с ростом 218,4 см и Юарта Потгьетера - 218 см, которые выступали в середине прошлого столетия.

Лидером по антропометрическим данным современности долгое время считался Николай Валуев с ростом 213 см. Но, выйдя на профессиональный ринг, Юрий Франк обошёл его по показателям и стал самым высоким действующим боксёром профи.

Кстати, у Юрия Франка с Николаем Валуевым был один менеджер, а с Геннадием Головкиным он тренировался в одном клубе. В Германии немало выходцев из Казахстана в мире бокса. Например, его родной брат Александр тренируется у карагандинца Шамиля Керимова. А самый запоминающийся бой состоялся с соперником, чья мама родом из российского Барнаула.

"На Кипре в 2010 году у меня был интересный бой. Моим соперником стал смуглый африканец ростом 190 см. Оказалось, что он наполовину русский. Его мама живёт в Барнауле, а папа из Нигерии. А на соревнованиях он представлял Данию", - рассказал Юрий.

Самый высокий боксёр ушёл из спорта в 2020 году. Когда Юрий выступал на ринге, его младшие братья всегда были рядом и сопровождали во всех поездках. Александра вдохновляли победы Юрия, и его затянуло в бокс. В возрасте 25 лет он впервые ступил на ринг, любительская карьера продлилась всего два года, а затем - профи-ринг. За плечами был бодибилдинг, культуризм, фитнес. Подготовка - основательная.

На фото Александр Франк.

Тренер-карагандинец смог воспитать из Александра высококлассного спортсмена. На сегодня Александр Франк - профессиональный боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира WBCA и UBO, обладатель пояса им. Гейдара Алиева. На его счету 23 боя, в которых он одержал победу, одна ничья.

Теперь уже Юрий и Иван ездят на бои к среднему брату.

"Мои братья приезжают на все мои бои, и, конечно, вызывают у зрителей массу эмоций. А когда я выигрываю очередной бой, болельщики спешат сфотографироваться не со мной, а с моими братьями-богатырями", - улыбаясь рассказал Александр.

Самый младший из братьев Франк Иван тоже увлекался боксом. Правда из-за травмы глаза, полученной в детстве, профессиональная спортивная карьера, о которой он мечтал, была невозможной.

На фото: Иван Франк

"Будучи старшеклассником при росте 195 см я весил всего 75 кг. Мне нужно было заниматься спортом, прибавлять вес, чтобы привести своё тело в соответствие. Поэтому с 15 лет я увлёкся культуризмом. А дальше был любительский бокс. Мы, братья, словно передаём друг другу эту тягу к боксу", - поделился Иван Франк.

Сердца трех

Побывать в родной деревне удалось лишь спустя 18 лет после переезда. В 2018 году Александра пригласили на праздник по случаю 15-летия окончания средней школы. Приехали все вместе. Зрелищное шествие по спортивному залу братьев Франк, ещё более подросших после отъезда, до сих пор вспоминают в деревне.

В эти дни мужчины увидели, в каком состоянии находится спортивный инвентарь, спортзал и сама школа. Ребята поставили себе цель - провести тренировку для местных детей с хорошим снаряжением.

На фото Братья Франк в дверях родной школы в окружении своих учителей

С тех пор братья начали интересоваться проблемами родного села, помогать малой Родине. В 2020 году они организовали новогодний праздник для сельских детишек. По их инициативе выходцы из села Карастели, проживающие в Германии, собрали деньги и общими усилиями подарили детям из казахской глубинки предновогоднее чудо. Будучи в изоляции из-за карантина, спортсмены не смогли приехать в Казахстан, но перечислили своим землякам деньги. Сельчане по наказу братьев Франк устроили для детей обще-деревенский праздник - установили на улице большую, пышную, светящуюся елку, накупили подарков и подарили детворе.

Следующим шагом на пути к мечте стало оборудование спортивного зала, в котором прошло их счастливые детство.

"Саша вышел на контакт с нашей учительницей из села Карастели. С января месяца этого года мы обдумывали этот вопрос, решали, как помочь нашей родной школе. Сначала хотели сделать ремонт, но учителя попросили нас подарить лыжи, потому что у детей хорошие успехи по лыжному спорту, но не хватает инвентаря, он ломается", - рассказывает Юрий.

Приехав эти летом в родное село, поговорив с учителями и прогулявшись по зданию школы, спортсмены решили закупить для детей дополнительное спортивное обмундирование.

В результате кроме лыжного снаряжения детям подарили боксёрские перчатки, груши, мешки, лыжи, форму для бокса, 36 комплектов футболок и шорт. 10 семей получили от братьев материальную помощь.

А в спортзале, который объединяет несколько поколений жителей села Карастели, прошла долгожданная тренировка. Дети разных возрастов отрабатывали с именитыми спортсменами разные техники бокса.

На фото: Тренировка и отработка боксёрских техник в спортивном зале села Карастели

"Мы делаем это, потому что знаем, что спорт помогает дисциплинировать, даёт уверенность в себе. В этом случае человек вероятнее всего откажется от вредных привычек и будет уважать родителей. В деревнях меньше возможностей, чем в городе, для поиска себя, для поиска интересных увлечений. Поэтому важно давать толчок именно сельским ребятам. У них большой потенциал", - поделился мнением Александр.

Кроме спортивного интереса у братьев Франк есть своё дело - они организовывают услуги по реабилитации детей и подростков, страдающих депрессией. Как правило, это дети, получившие психологические травмы, либо чьи родители с никой социальной ответственностью употребляют наркотики, алкоголь, забывая про воспитание.

Для таких детей спорт особенно важен и нужен, считают они.

Дети готовы к новому учебному году и спортивным достижениям.

В планах - установить в деревне спортивную площадку, которая бы консолидировала всех деревенских детишек и давала возможность развивать свои спортивные способности. А ещё - организовать в Казахстане боксёрский турнир. Раскрывать карты сейчас они не хотят, так как привыкли доказывать всё на деле.

Фото: из Instagram братьев Франк.