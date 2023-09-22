Самый рентабельный бизнес назвали в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, выращивание семян подсолнечника является одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По информации кабмина, общий показатель рентабельности этой масличной культуры по стране составляет 96,4%. В сфере переработки семян подсолнуха в стране задействованы более 50 предприятий.

Годовая общая мощность переработки по сырью составляет 3,2 млн тонн. Растут объемы посевных площадей: с 960,4 тыс. га в 2021 году до 1 млн га в 2022 году (14%) и 1,2 млн га в 2023 году (6%). В среднем увеличение составляет 10% ежегодно.

"Растет экспорт семян подсолнечника: за 2022 год экспортированы 346,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2021 года (145,9 тыс. тонн). При этом экспорт семян подсолнечника в маркетинговый период (с октября по август) 2020-2023 годов, превышает среднегодовой показатель экспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, за год производство нерафинированного масла превысило 417 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за сезон 2021-2022 (279 тыс. тонн). Производство рафинированного масла за это же время выросло на 4,1%, до 145,3 тыс. тонн.

Также в Казахстане сократился импорт бутилированного подсолнечного масла на 15%.Таким образом, рост производства идет на фоне сокращения импорта, то есть происходит импортозамещение.