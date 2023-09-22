  • 24 Сентября, 16:33
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Самый рентабельный бизнес назвали в Казахстане

22 Сентября, 17:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz 22 Сентября, 17:45
22 Сентября, 17:45
1320
Фото: Baigenews.kz

По данным Бюро национальной статистики, выращивание семян подсолнечника является одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По информации кабмина, общий показатель рентабельности этой масличной культуры по стране составляет 96,4%. В сфере переработки семян подсолнуха в стране задействованы более 50 предприятий.

Годовая общая мощность переработки по сырью составляет  3,2 млн тонн.  Растут объемы посевных площадей: с 960,4 тыс. га в 2021 году до 1 млн га в 2022 году (14%) и 1,2 млн га в 2023 году (6%). В среднем увеличение составляет  10% ежегодно.  

"Растет экспорт семян подсолнечника: за 2022 год экспортированы 346,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода 2021 года (145,9 тыс. тонн). При этом экспорт семян подсолнечника в маркетинговый период (с октября по август) 2020-2023 годов, превышает среднегодовой показатель экспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, за год производство нерафинированного масла превысило 417 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за сезон 2021-2022 (279 тыс. тонн). Производство рафинированного масла за это же время выросло на 4,1%, до 145,3 тыс. тонн.

Также в Казахстане сократился импорт бутилированного подсолнечного масла на 15%.Таким образом, рост производства идет на фоне сокращения импорта, то есть происходит импортозамещение.

"Снижается цена на масло в магазинах. Экспортная пошлина введена 4 февраля 2023 года, с января по сентябрь по республике в среднем цена на подсолнечное масло снизилась на 16%. По состоянию на 12 сентября т.г. средняя цена составила 764 тенге.

Объем уплаченных пошлин за экспорт семян подсолнечника в бюджет страны, из которого в дальнейшем получают субсидии сельхозтоваропроизводители, составил 4,2 млрд тенге", - отметили в пресс-службе кабмина.

Самое читаемое

Наверх