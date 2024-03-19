Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане

В Казахстане активно обсуждается Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024–2028 годы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. Изначально этот документ создавали как перечень мероприятий, необходимых для сдерживания негативных последствий внутренней миграции в Астану. О том, что в главном городе страны нарастают всё те же проблемы неконтролируемой урбанизации, что и в Алматы, заговорили после пандемии. Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова даже заявила в СМИ о возможном введении ограничений на переезд в Астану.

Статистики сообщают, что численность граждан Астаны с 2018-го по 2023 годы выросла на 32,6%, с 1,1 млн до 1,4 млн человек. За прошлый год столица пополнилась 75,6 тыс. человек. Рост составил 5,6%. Такие темпы можно сравнить только с южной столицей.

Акмолинская область, которая частично входит в Астанинскую агломерацию, по численности граждан при этом практически не меняется. Допустим, за январь–декабрь прошлого года в регионе были зарегистрированы 788 тыс. граждан. Разница с 2022 годом — всего в 10 человек. С трудом верится, что за год в ближайшей к столице области прибавилось всего 10 казахстанцев.

По итогам прошлого года Астана обогнала Алматы по миграционному сальдо и численности переехавших. За январь–декабрь прошлого года в столицу на постоянное место жительства перебрались 102,9 тыс. человек, из столицы уехали 52,8 тыс. человек. Каждый пятый новый астанчанин раньше жил в Акмолинской области. Наибольший прирост Астане дали южане. В прошлом году 35% мигрировавших (36 тыс.) были из Шымкента, Алматы, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей.

Акмолинская область не фиксирует каких-либо выдающихся показателей по приёму переезжающих. Её миграционное сальдо отрицательно, как и во всех остальных регионах страны. Единственным заметным фактом того, что ближайшая к столице территория постепенно становится агломерацией, является численность переезжающих из столицы в область. В прошлом году свою столичную прописку на акмолинскую поменяли 12,7 тыс. астанчан. Частично это связано с особенностью разрастающегося города — строительством множества загородных коттеджных посёлков. Новые населённые пункты располагаются всего в нескольких километрах от мегаполиса, но территориально относятся к области.

Эксперты уже называют Астану самым востребованным местом для переезда в стране. Казахстанцев из регионов привлекает в мегаполисе то, чего они не могли получить на малой родине — более высокооплачиваемая работа, медицинское обслуживание, более высокий уровень образования, культурно-досуговая жизнь и т. д.

По прогнозам экспертов АО "Центр развития трудовых ресурсов РК" (ведомство МТСЗН), уже через пять с половиной лет численность жителей столицы вырастет ещё на 36% и достигнет 1,9 млн человек. Рост внутренней миграции в таком темпе приведёт к тому, что в 2050 году астанчанами себя будут называть уже 3,5 млн человек.

Аналитики центра также разработали сценарий демографического развития города без фактора прогрессирующей внутренней миграции в Астану. Этот вариант развития событий в сослагательном наклонении интересен тем, что уже сейчас может показать долю мигрантов и их потомков, которые через 25 лет будут населять столицу. Так вот, если исключить фактор миграции, то в 2050 году в Астане проживали бы всего 1,9 млн человек (плюс 29,8% к 2023 году), против уже озвученных 3,5 млн. Таким образом, доля миграционной прослойки в 2050 году будет составлять 47,5%.